В Ишиме наградили студентку, которая поймала выпавшего с балкона мальчика

Фото: пресс-служба администрации города Ишима

В Ишиме благодарностью главы города была награждена Анна Титяненко, которая спасла малолетнего мальчика, выпавшего с балкона многоэтажного дома. Эта история произошла еще в сентябре на улице Паровозной.

Анна шла домой из магазина и заметила ребенка, выпавшего с третьего этажа дома. Девушка бросила пакеты и сумки, подбежала и поймала 3-летнего Савелия. Сейчас Анна рассказывает, что в тот миг у нее в голове промелькнула мысль — любым способом не дать ему упасть: "Я должна, я обязана была это сделать. Когда ребенок был у меня в руках, испытала чувство облегчения".

Анна Титяненко — студентка Омского медицинского колледжа. В Ишим она приехала по делам с документами. За прошедший месяц Анна несколько раз была в гостях у семьи Савелия. Родные называет Анну второй мамой Савелия.