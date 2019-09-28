Общественная палата Тюменской области вручила награды лидерам гражданских инициатив

Общественная палата Тюменской области

Торжественное награждение граждан и организаций состоялось в рамках очередного заседания Общественной палаты Тюменской области, которое состоялось 25 сентября при участии Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское профессорское собрание".

Награды вручал председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев. Так, почетное звание "Заслуженный общественный деятель Тюменской области" присвоили председателю комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры ОП ТО Артуру Юрьеву. Звание "Лидер гражданских инициатив" присудили заместителю председателя комиссии по ветеранскому движению и патриотическому воспитанию Александру Перову и председателю комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Альберту Фахрутдинову.

Почетной грамотой Общественной палаты Тюменской области "За активную общественную деятельность и значительный вклад в подготовку 100-летнего юбилея Тюменского комсомола" наградили учредителя Тюменского некоммерческого благотворительного фонда "Комсомольское братство" Галину Малышкину.

За активную жизненную позицию, за личный вклад по развитию общества, за работу в составе комиссии по правозащитной деятельности Общественной палаты Тюменской области почетную грамоту вручили управляющему партнеру Юридической компании "Сайфулин и партнеры" Альберту Альмухаметову.

Кроме того, за активное участие в организации общественного контроля в сфере ЖКХ и содействие в реализации прав и законных интересов граждан благодарственным письмом был отмечен член Комиссии по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры Албек-Хаджи Мусалиев.

Также в рамках заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Республики Дагестан, заслушана информация о реализации в Тюменской области нацпроекта "Образование", проходила презентация социальных проектов и обсуждения ряда других актуальных вопросов.