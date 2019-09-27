Общественные палаты Тюменской области и Дагестана договорились о сотрудничестве

Фото: Общественная палата Тюменской области

Общественная палата Тюменской области и Общественная палата Республики Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 25 сентября.

Подписи на документе поставили председатель Общественной палаты Республики Дагестан Абдухалим Мачаев и председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Соглашение направлено на развитие и укрепление институтов гражданского общества для расширения общественных связей и дальнейшего укрепления дружбы между регионами. В числе основных задач договора - обмен опытом деятельности, поддержание отношений сторон на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также расширение взаимоотношений между некоммерческими организациями Тюменской области и Республики Дагестан.

Обе стороны отметили важность заключенного соглашения и выразили надежду на плодотворное сотрудничество и активное взаимодействие между регионами.

Отметим, подписание соглашения проходило в рамках заседания Общественной палаты Тюменской области и Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российское профессорское собрание".

Повестка мероприятия включала также обсуждение ряда актуальных тем, таких как реализация национального проекта "Образование" в Тюменской области, деятельность Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, результаты независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг. Состоялась презентация социальных проектов и были рассмотрены ряд организационных моментов, связанных с деятельностью и регламентом работы Общественной палаты региона.