Тюменцы могут бесплатно попасть на концерт Игоря Николаева

Фото: Афиша Тюмень

"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт любимого многими исполнителя Игоря Николаева (12+). Каждый может испытать удачу и выиграть заветный пригласительный на две персоны.

Чтобы стать участником конкурса, надо стать участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Победитель будет один, он получит пригласительный на две персоны.

Кроме того, "Афиша Тюмень" разыгрываем билеты на концерт Игоря Николаева и на своей странице в Instagram. Единственный победитель получит два билета. Для участия в конкурсе надо подписаться на "Афишу Тюмень" и отметить лайком публикацию о розыгрыше. В комментариях под сообщением о розыгрыше надо, не повторяясь, выделить трех друзей. Можно оставить любое число комментариев, чем больше их будет, тем ближе станут заветные билеты.

Победителей 15 октября 2019 года выберет генератор случайных чисел.

Концерт состоится в ДК "Нефтяник" 19 октября в 19:00.