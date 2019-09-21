Тюменские моржи смогут плавать в крытом бассейне

Первый в России крытый бассейн для зимнего плавания создается в Тюмени на базе центра закаливания и плавания в ледяной воде "АквАйСпорт-Тюмень", пишет "Вслух.ру".

"Мы строим бассейн возле бани. В длину он 25 метров, по ширине рассчитан на две стандартные дорожки. Для защиты от снега сверху будет сделан навес, а чтобы вода не замерзала, воздушный компрессор будет приводить ее в движение. 28 сентября хотим провести пробные старты в бассейне с участием наших спортсменов зимнего плавания", - рассказала исполнительный директор центра Татьяна Редькина.

Открытие очередного сезона зимнего плавания пройдет на базе центра 28 сентября. Начало в 12.00. Центр располагается на озере Липовом (сами моржи называют его озером Чемпионов) на 25 км объездной дороги.

В программе: награждение по итогом прошлого сезона наиболее отличившихся членов клуба; массовый заплыв на 200 метров, а также культурная программа — выставка репродукций картин русского художника Ивана Шишкина. Для детей — дискотека, всевозможные конкурсы и игры.

Закончится мероприятие чаепитием и дружным поеданием плова, приготовленного в казане на открытом огне. Татьяна Редькина приглашает всех желающих присоединиться 28 сентября к дружной семье тюменских моржей.