Тюмень за день: 19 сентября

Участники ТНФ-2019 рассказали, в чем видят перспективы нефтегазовой отрасли
В России велики запасы углеводородов, однако чтобы их добыча была экономически выгодной, нужно внедрять новые технологии, нужны высококвалифицированные кадры и научные разработки. Об этом после пленарной сессии "Будущее газовой отрасли" на пресс-подходе сообщили участники Тюменского нефтегазового форума.
Тюменцам предлагают бесплатно провериться в единый день профилактики рака головы и шеи
Единый день активных профилактических действий по раннему выявлению рака головы и шеи состоится в Тюменской области в эту субботу, 21 сентября. Пройти бесплатное профилактическое обследование можно в медучреждениях и торговом центре.
Тюменцев приглашают на спецпроект 5-й Уральской индустриальной биеннале
В Тюмени открылся специальный проект 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства — "Всё не то, чем кажется". Выставочный зал Музейного комплекса имени Словцова превратился в художественную лабораторию исследования современных мифологий.
Тюменка Маргарита Болдырева стала чемпионкой первенства России по биатлону
Воспитанница тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Маргарита Болдырева стала чемпионкой первенства России по биатлону, сообщили в пресс-службе школы.
Гости Тюменского нефтегазового форума познакомились с туристическим богатством региона
Накануне, 18 сентября, презентационный стенд посетили министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, помощник руководителя администрации президента России Кирилл Молодцов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
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