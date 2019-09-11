Тюмень за день: 11 сентября

Фото Ирины Алькаевой

Тюменским школьникам расскажут о вреде алкоголя

Тематическая программа "Анти-бахус, или О злейшем пороке" состоится в Доме культуры "Орфей" 11 сентября в 15:00. В мероприятии примут участие учащиеся школы № 45, корпус 2.

Тюменцев научат оказывать первую помощь

Тюмень в пятый раз присоединится к празднованию Всемирного дня первой помощи. В субботу, 14 сентября, в ТРЦ "Тюмень Сити Молл" состоится акция "Стань героем. Спасай жизни. Первая помощь для каждого и везде!". Начало в 12 часов.

Компания "Золотые луга" представит Тюменскую область на уральской агропромышленной выставке

АО "Золотые луга" станет одним из трех предприятий, которое представит молочную отрасль Тюменской области на межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Мероприятие пройдет 17–19 сентября в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.

Горячие источники и Менделеев: Тюменская область знакомит гостей выставки "Отдых-2019" с Сибирью

Туристические возможности Тюменской области представляет делегация региона на международной туристической выставке "Отдых – 2019", которая открылась накануне, 10 сентября, в комплексе "Экспоцентр" в Москве.

Тюменцы могут обменять накопившуюся мелочь на памятные монеты

Отделение Тюмень Уральского ГУ Банка России совместно с кредитными организациями проводит акцию по обмену монет. Тюменцы могут обратиться в офисы банков и бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты. За часть сдаваемой мелочи можно получить памятные монеты.

В Тюменской области выберут лучших экспортеров

Конкурс "Экспортер года Тюменской области" пройдет среди предприятий среднего и малого бизнеса. Призовой фонд составляет 750 тысяч рублей.