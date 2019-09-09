В Тюменском кадетском училище вновь прозвучали слова клятвы

18:00 09 сентября 2019
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Фото пресс-службы ФГКОУ "Тюменское президентское кадетское училище"

Посвящение пятиклассников в кадеты состоялось 7 сентября в Тюменском президентском кадетском училище.

Торжество началось с исполнения гимна Российской Федерации. Затем выступили оркестр ТВВИКУ, хор ТПКУ и ансамбль танца "Зори Тюмени". Завершился мини-концерт песней "Служить России".

Вместе со старшим воспитателем курса Андреем Айталиевым пятиклассники произнесли клятву кадета. Удостоверения и значки кадет  ребятам вручили начальник ТПКУ генерал-майор Михаил Логинов, главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, депутат Тюменской обдумы Сергей Медведев, герой России, подполковник военно-воздушных сил в отставке Владимир Шарпатов и другие гости.

В поздравлениях ребята пожелали помнить, что они являются наследниками славных традиций русского воинства, быть достойными продолжателями славных традиций кадетского училища, успехов в учебе  и спорте.

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Фото пресс-службы ФГКОУ "Тюменское президентское кадетское училище"

Теги: кадетское училище , кадеты , Минобороны РФ , ТПКУ
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