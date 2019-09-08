Около 300 спортсменов примут участие в мировых соревнованиях по зимнему плаванию в Тюмени

Тюмень готовится принять в декабре 2019 года соревнования среди моржей самого высокого уровня. 4-7 декабря состоится второй этап Кубка мира по зимнему плаванию, 8 декабря – первый этап Кубка мира по ледяному плаванию.

"Зимних" пловцов ждут заплывы на дистанциях от 25 до 450 метров баттерфляем, брассом и вольным стилем, а также эстафеты 4х25 метров вольным стилем и брассом. Регистрация на сайте https://winterswimming.ru/ уже открыта и продлится до 31 октября. На соревнованиях по ледяному плаванию будут определять сильнейших на дистанции 1000 метров и в эстафете 4х250 метров вольным стилем. Регистрация откроется с 1 октября на сайте https://www.internationaliceswimming.com/.

По словам председателя центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяны Редькиной, ожидается участие около 300 "зимних" пловцов со всех стран мира. Среди почетных гостей - президент Международной ассоциации зимнего плавания Мария Юрьё-Коскинен и вице-президент Александр Яковлев.

На дистанции 1000 метров планируется старт около 40 пловцов. Причем к заплыву на километр допустят лишь тех, кто по результатам предыдущих соревнований смог проплыть в ледяной воде не менее 500 метров, пишет "Вслух.ру".

"Особенностью этого года станет серьезный медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов. Пристальное внимание будет приковано к заплыву на тысячу метров, так как Международная ассоциация ледяного плавания претендует на включение в показательную программу на Зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине", - прокомментировала Татьяны Редькиной.

7-8 сентября в Мурманске пройдет традиционный заплыв через Кольский залив "Мурманская миля", в котором примут участие тюменские пловцы Андрей Агарков и Альберт Собиров. Они также примут участие в собрании, посвященном созданию Федерации ледяного плавания России. Она составной частью войдет в Международную ассоциацию ледяного плавания, которой руководит Рэм Баркай.

Отметим, зимнее и ледяное плавание различаются протяженностью дистанций на соревнованиях. Турниры по зимнему плаванию при температуре воды плюс один градус проводятся на коротких дистанциях, не превышающих 500 метров, по ледяному плаванию при той же температуре — более 500 метров. Эталонными для ледяного плавания считаются километр и миля (1650 м).