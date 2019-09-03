Тюмень за день: 3 сентября

Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе

Команда "Золотых лугов" изучила опыт предприятий-участников автопробега "Дорогу молоку!"

Команда компании "Золотые луга" приняла участие в автопробеге "Дорогу молоку!", который проходил на территории Кировской области, Удмуртии и Республики Башкортостан 18–24 августа.

Около тысячи детей записались в секции "Прибоя" в День открытых дверей

Традиционный День открытых дверей прошел в ДЮСШ "Прибой" 1 сентября. По итогам мероприятия почти тысяча детей записалась в различные спортивные секции.

На Хохрякова и Семакова ограничат движение

В Тюмени с 4 сентября по 30 октября 2019 года на двух улицах в центре города будет ограничено движение транспорта.

В "Рощино" установили воздушный шар в честь Дмитрия Менделеева

Арт-объект в виде воздушного шара открыли на привокзальной площади тюменского аэропорта "Рощино" накануне, 2 сентября. Событие приурочили к празднованию 75-летия Тюменской области и посвятили выдающемуся уроженцу региона – великому русскому ученому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Причиной засора сетей на Луначарского стал игрушечный Дед Мороз

В Тюмени гигантская пробка образовалась на сетях водоотведения по улице Луначарского. Засор спровоцировал игрушечный Дед Мороз, на который налип мусор, который не должен попадать в городскую систему водоотведения.