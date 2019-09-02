Тюмень за день: 2 сентября

Фото Александра Пересторонина

На тюменской набережной построят Ниццу

На левом берегу Туры дан старт строительству Ниццы, Монако и Неаполя — второй очереди жилого комплекса Европейский Берег.

В Тюмени временно закрыли еще один участок улицы Полевой

Со 2 по 20 сентября 2019 года для транспорта закрыт перекресток улиц Полевой — Пролетарской. На улице Полевой продолжается капитальный ремонт.

В Тюмени потеплеет лишь к выходным

Сегодня, 2 сентября, в городе максимальная дневная температура +13ºC, пасмурно, во второй половине дня возможен небольшой дождь.

19-летняя тюменка завоевала чемпионский пояс по тайскому боксу

Двое россиян завоевали медали в дисциплине лазание на скорость на первенстве мира по скалолазанию, который прошел в итальянском городе Арко. Один из них — тюменский юниор Сергей Рукин одержал победу. Спортсмен из Башкортостана Алмаза Нагаев стал вторым.

На улице Профсоюзной временно меняется схема движения

В Тюмени с 4 по 20 сентября 2019 года будет изменена схема движения на перекрестке улиц Профсоюзной — Циолковского, по автомобильной дороге улицы Профсоюзной на участке от улицы 50 лет Октября до места для разворота в районе улицы Мало-Загородной.