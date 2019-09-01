Подростки Тюменского района провели трудовое лето

Фото пресс-службы главы Тюменского района

Более 2,5 тысячи подростков Тюменского района стали участниками программы "Трудовое лето-2019". Из приняли на работу более 160 предприятий, компаний и учреждений, выделив наставников.

Благодаря кампании по трудоустройству подростков в Тюменском районе молодые люди смогли заработать на карманные расходы, помочь родителям, познакомиться с профессиями и определиться с дальнейшим выбором. Рабочие места предоставляют бюджетные учреждения, предприятия сферы АПК, ЖКХ, малого и среднего бизнеса не только района, но и в Тюмени. Зарплату участники "Трудового лета" получили разную - в зависимости от количества отработанных дней. Средний заработок за смену составил около 5,6 тысячи рублей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В рамках подведения итогов кампании в оздоровительном центре "Энергетик" отметили самых активных и трудолюбивых "муравьев". Им вручили подарки-сувениры. Были также награждены самые активные работодатели.