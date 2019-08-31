Тюмень за день: 30 августа

Фото Дмитрия Сиялова

Три тюменских шеф-повара сразятся на одной кухне

Первый кулинарный поединок тюменских шеф-поваров состоится в рамках фестиваля #ТюменьГастроФест2019 31 августа. Участников ждет интересное задание, а гостей – вкуснейшие угощения.

В "Афише Тюмень" стартовало голосование за лучший автосалон города

Популярный паблик "Афиша Тюмень" запустил народное голосование в социальной сети ВКонтакте. Подписчикам и гостям группы предлагают выбрать лучший автосалон Тюмени. Участников в опросе 10, голосование продлится до 12 сентября.

Тюменские воспитатели могут с помощью логоритмики развивать детскую речь

Нарушения речевого развития встречаются у многих детей. В решении этой проблемы могут помочь не только логопеды, но и воспитатели, используя в работе логоритмику – эффективного способа для коррекции речи.

Кукольный спектакль покажут в тюменском музее "Дом Машарова"

Ремесленная интерактивно-выставочная площадка будет работать в музее "Дом Машарова" в ближайшие выходные. Гостей ожидают мастер-классы, лекция-сказка, квест, выставка и даже кукольный спектакль.

Тюменцев предупреждают, что клещи еще активны

Несмотря на установившуюся в регионе прохладную погоду, опасность укуса клеща еще остается. Примерно до середины октября, считают специалисты, пока не нагрянут первые морозы и клещ не впадет в спячку.

Тюменцев приглашают в кинотеатр под открытым небо

Телеком-оператор "Дом.ru" приглашает тюменцев проводить летний сезон в кинотеатре под открытым небом "Дом.ru MOVIX". Мероприятие состоится в субботу 7 сентября на Цветном бульваре. Начало — в 18.00, вход свободный, возрастное ограничение — 12+.