Тюмень за день: 29 августа

Фото: Вита Шамова

На улице Минской ограничено движение

В Тюмени с сегодняшнего дня прекращено движение транспорта по улице Минской на участке от улицы Республики до улицы Энергетиков. Там проходят работы в рамках капитального ремонта улицы. Ограничение будет действовать до 15 ноября 2019 года.

Историческую находку сделали на раскопанном участке улицы Водопроводной

В Тюмени примечательная находка была обнаружена на месте строительства нового магистрального водовода на улице Водопроводной. На глубине порядка 1,5–2 метров была найдена сборная деревянная труба. Предположительно, это остаток системы водоснабжения в историческом центре города.

У автобусов № 47, 57, 64 добавятся остановки

В схему автобуса № 57 "ТЭЦ-2 — ЖК Плеханово" включается промежуточный остановочный пункт "ул. Таллинская-2", расположенный в районе дома №127а по ул.30 лет Победы.

Тюменскую полицию возглавил Евгений Козлов

Должность начальника руководителя УМВД России по городу Тюмени занял полковник полиции Евгений Козлов. Представляя его личному составу, начальник областного полицейского главка Юрий Алтынов отметил, что Евгений Владимирович опытный руководитель, способный решать поставленные перед ним задачи профессионально и оперативно.

В Тюменской области штормовое предупреждение

В течение суток, 30 августа и ночью 31 августа, на юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу Тюменского гидрометцентра, ожидаются сильные дожди с порывами ветра до 15–20 м/с.

Биатлонисты ОСШОР Луизы Носковой лидировали во втором этапе Кубка Тюменской области

В минувшие выходные завершился 2 этап Кубка Тюменской области по биатлону, который проходил на базе СК "Сосновый бор" в Заводоуковске. Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой показали достойные результаты в личных гонках.

Топ мероприятий на 30 августа - 1 сентября в Тюмени

"Афиша Тюмень" представляет традиционный топ мероприятий на пятницу и ближайший уикенд.