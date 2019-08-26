Тюмень за день: 26 августа

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени похолодает до +9ºC

Синоптики прогнозируют ощутимое похолодание на вторую половину недели. Понедельник, 26 августа, станет самым теплым днем на неделе. По прогнозу, в Тюмени до +18ºC, вероятны небольшие осадки.

Тюменец завоевал медаль первенства мира по плаванию

На проходящем в Будапеште первенстве мира по плаванию воспитанник тюменской Областной спортивной школы олимпийского резерва и ДЮСШ №1 города Тюмени Арсений Чивилев в составе мужской сборной России завоевал серебряную медаль.

Отборочные соревнования по биатлону могут пройти в Тюмени

Критерии отбора биатлонистов в сборную страны на международные старты в этом году поменяются, а отборочные старты могут пройти в Тюмени. Об этом со ссылкой на главу Союза биатлонистов России Владимира Драчева сообщает ТАСС.

Тюменский экспорт дорос до 1,27 млрд долларов за полгода

Предприятия Тюменской области по итогам шести месяцев 2019 года экспортировали своих товаров и услуг на сумму 1,27 млрд долларов США. Это на 20 млн долларов больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Тюмень, Югра и Ямал решили развивать межрегиональный детский туризм

В апреле 2019 года на заседании Совета законодателей трех субъектов было принято решение об организации туристических поездок детей Тюменской области, Югры и Ямала. Теперь депутаты выбирают маршруты.

На улице Семакова ограничат движение

В Тюмени будет прекращено движение транспорта по улице Семакова на участке от улицы Герцена до улицы Урицкого. Ограничение будет действовать с 5 сентября по 15 октября 2019 года.