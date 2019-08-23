Тюмень за день: 23 августа

У автобусов № 20, 68, 66, 124 добавится остановка

В Тюмени в схемы движения маршрутов №20 "ЖДВ — Автобаза №100", №68 "Мыс — ул. Б. Комиссаров", №66 "Областная библиотека — Сибнефтемаш", №124 "Областная библиотека — Сибнефтемаш" будет включена остановка "ул. Рационализаторов" на улице Дружбы.

Куда сходить с детьми на выходных в Тюмени?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи.

Сто лет тюменского комсомола отметят вскрытием капсулы с посланием потомкам

Встреча комсомольских поколений пройдет в Тюмени 24 августа. Ее главным событием станет вскрытие капсулы с посланием, написанным в 1999 году, и закладка нового послания в 2044 год.

У тюменских метеорологов появится современный радиолокатор

Станцию метеорологических радиолокационных наблюдений для Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды построят в Ялуторовске. Главгосэкспертиза России рассмотрела соответствующую проектно-сметную документацию и выдала по ней положительные заключения.

В "Доме Машарова" откроется уникальная выставка ремёсел

Торжественное открытие выставки "Радуга ремёсел" состоится 24 августа в 13 часов в музее "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24). Во время мероприятия мастера поделятся своим опытом и умениями.

На фестивале в Тобольске сварят "самую большую уху" в Сибири

Более 500 литров ухи и тысячу котлет из щуки приготовят для гостей VII регионального фестиваля "Уха-Царица", который пройдет 24 августа на берегу реки Иртыш в тобольском туристическом комплексе "Абалак".