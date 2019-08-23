В сквере ветеранов энергетики отпраздновали День флага

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Грандиозный праздник развернулся 22 августа в тюменском сквере ветеранов энергетики в честь Дня российского флага. Для гостей организовали интерактивные площадки, яркий концерт ивеселые развлечения, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Дети рисовали аквагрим в виде триколора, учили мастерить значки и украшать флажки. Ребята вместе с мамами раскрашивали раскраски, рисовали мелом на досках и асфальте.

Праздник украсили творческие коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень". Евгений Петропавловский и Дарья Чехомова пели всеми любимые песни под мелодии Духового оркестра. Бурю аплодисментов заслужило выступление цирк-студии "Икар", артисты показали все свои умения и впечатлили гостей праздника.

Все желающие смогли принять участие в викторине и получить призы. В перерывах между развлечениями звучали композиции Духового оркестра. Зрители водили хороводы и от всей души танцевали.По традиции все гости праздника попытались установить рекорд и станцевали под песню "Танцуй, Тюмень!".

"Столько радости и веселья принес нам этот праздник - просто не передать. Мы пришли вместе с ребенком и у нас разбежались глаза. Хотелось везде успеть побывать: и значки изготовить, и флажок украсить, и мелом порисовать, и раскраску раскрасить. Хочу сказать спасибо организаторам за такие мероприятия. Мы не только отдохнули, но еще и узнали что-то новое об этом большом празднике благодаря увлекательной викторине", - поделилась одна из гостей мероприятия.

Напомним, торжественные программы в честь Дня флага накануне прошли в Доме культуры и творчества "Торфяник" и Домах культуры "Водник" и "Орфей". Тюменцы остались довольны праздником и получили заряд бодрости и веселья на все выходные.