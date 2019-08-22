Тюмень за день: 22 августа

Фото: Дмитрий Сиялов

В Тюменской области увеличились выплаты по уходу за детьми-инвалидами

Более 4 тысяч тюменских семей начали получать повышенные ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы.

Тюменцы всё еще могут воспользоваться дачной амнистией

Управление Росреестра по Тюменской области информирует о продлении дачной амнистии до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон вступил в силу 2 августа 2019 года.

"Золотые луга" внедряют систему отбраковки продуктов

Автоматизированную систему контроля веса товара с июня внедряет филиал компании "Золотые луга" - молочный комбинат "Ситниковский". Устройство собственной сборки после успешного тестирования работает на трех производственных линиях.

Автобусы пойдут в обход перекрытого участка улицы Ямской

В Тюмени отрезок улицы Ямской будет закрыт для транспорта на участке от улицы Коммунистической до дома №14 по улице Ямской с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа, в том числе и для общественного транспорта.

В Тюмени предприниматели узнают о фишках в цифровизации бизнеса и поговорят с Тиной Канделаки о теле, деле и разуме

Более тысячи человек съедутся в Тюмень для участия в форуме "День знаний для предпринимателей". В этом году его главной темой станет цифровая трансформация бизнеса.

У автобус №60 продлят маршрут

В Тюмени изменится схема движения маршрута №60 "ул. Городская — Тюменский индустриальный университет". С 1 сентября 2019 года он будет продлен до новой остановки "Сквер Петра Потапова".