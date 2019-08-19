Тюмень за день: 19 августа

Фото Дмитрия Сиялова

На неделе в Тюмени до +22ºC и почти без осадков

С 19 по 21 августа в областном центре дневная температура воздуха составит +20ºC...+22ºC, без осадков.

В Тюмени в честь юбилея области провели праздничную литургию

Праздничную литургию в честь 75-летия Тюменской области провел митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий в Знаменском кафедральном соборе, сообщает ИА "Тюменская линия".

Автобус № 46 будет ходить по-другому

В Тюмени с 25 августа изменится схема движения маршрута №46 "ЖК "Звездный городок" — ул. Таллинская".

Тюменцев спросили, как облагородить пруд Южный

Предложения по приведению в порядок пруда Южный (улица Федюнинского) горожане смогут высказать до 20 августа на сайте "Я решаю!"

В центре Тюмени установили контейнер для сбора отработанных батареек

Контейнер для сбора батареек и аккумуляторов появился на площади Единства и Согласия. С 19 по 25 августа горожане могут принести сюда отработанные элементы питания и присоединиться таким образом к федеральной экологической акции "Неделя сбора батареек 2019".