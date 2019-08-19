Спортивные достижения Тюменской области за 75 лет представили на праздничной олимпийской площадке

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н.Носковой

Площадка, посвященная спортивным достижениям региона, развернулась на площади 400-летия Тюмени 17 августа в рамках масштабного празднования 75-летнего юбилея Тюменской области. Участники праздника могли познакомиться с историей тюменского спорта и пообщаться с именитыми спортсменами.

У стенда Олимпийского совета области тюменцы с удовольствием делали памятные фотоснимки с олимпийской символикой: факелом и ростовыми куклами — талисманами зимних Олимпийских игр — 2014 в России — Белым Мишкой, Зайкой и Леопардом.

Любой желающий мог пообщаться и сфотографироваться с известными тюменскими спортсменами, олимпийскими призерами и чемпионами разных лет, получить автограф. На встречу с горожанами пришли серебряный призер по биатлону Ольга Мельник, которая в 1998 году стала призером олимпийских игр, трехкратный призер Олимпийских игр 2018 года Денис Спицов, советский борец классического стиля, серебряный призер олимпийских игр, чемпион и призер чемпионатов мира и Европы Владимир Чебоксаров, участник олимпийских игр, биатлонист Павел Вавилов.

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н.Носковой

Президент Олимпийского совета Тюменской области, директор ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова поделилась, что выставка, спортивные интерактивы и олимпийский стенд вызвали среди тюменцев необычайное оживление. Многие подходили вместе с детьми, узнавали о возможности записаться на секции, получали консультации и добрые пожелания от спортсменов.

На площади 400-летия был открыт музей тюменского спорта. Стенд рассказывал о достижениях местных спортсменов за последние 75 лет. Можно было увидеть настоящие медали, кубки, фотографии призеров и чемпионов олимпийских игр, чемпионов мира — всех тех, кто завоевывал награды для тюменского региона. Также был представлен кубок лауреата Национальной спортивной премии "Надежда России", который в 2018 году выиграла ОСШОР Л.Н. Носковой, став лучшей среди всех спортивных школ страны. Помимо этого тюменцам предлагали взять на память красочные открытки с изображением и автографами выдающихся спортсменов, например биатлонисток Галины Куклевой и Луизы Носковой, лыжника Дениса Спицова, борца Владимира Чебоксарова.

Рядом можно было сдать нормативы ГТО, пройти виртуальный тест "За честный спорт", поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах. Тюменцы всех возрастов играли в гольф, пробовали себя в мини-футболе, учились стрелять из лазерного оружия. За выполненные задания можно было получить специальные жетоны, которые потом меняли на памятные призы.

Фото пресс-службы ОСШОР Л.Н.Носковой

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