На "Марафоне чтецов" звучали стихи о Тюменской земле

Фото из группы "Тюменской области 75 лет!" ВКонтакте

Тюменские школьники стали участниками "Марафона чтецов", который проходил на площади 400-летия Тюмени 17 августа. Молодые исполнители читали стихи местных авторов и посвящали выступления родному краю.

Мероприятие проходило в рамках концертной программы "Земля больших людей". Открывала "Марафон чтецов" тюменская поэтесса Светлана Кутырева, которая посвятила юбилею родного края стихотворение "К 75-летию Тюменской области". Ее произведение юные землячки прочли дуэтом.

"Приезжайте к нам в гости, пожалуйста! Здесь вам рады будут всегда! Чудес нашей славной родины по пальцам не перечесть. Я люблю тебя область Тюменская. Процветай и живи сотни лет", - пожелали зрителям участницы марафона Полина Филиппова и Анастасия Гусева.

Глеб Лихачев выступил со стихотворением "Сибирская порода" Светланы Хохловой. Ее же стих "Родной мой край! Тюменские просторы" прочла Анна Кирюшина. С произведением Татьяны Боковой "Родина" выступила Анна Зайцева. Прозвучали стихотворение "Ты приедешь в Тюмень?" Евгении Зонтиковой, "Родная Сибирь" Екатерины Сидоровой и другие.

Каждому чтецу вручили в подарок юбилейную книгу "Земля больших людей".

Отметим, к юбилею родного края в Тюмени также выпустили видеоролик "Земля больших людей", который презентовали на торжественном собрании в честь 75-летия Тюменской области.