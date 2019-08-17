Александр Моор рассказал, почему в Тюменской области живут большие люди

Фото из группы "Тюменской области 75 лет!" ВКонтакте

Жители современной Тюменской области – достойные наследники великих поколений тюменцев. Их можно назвать большими людьми, потому что они стремятся к большим делам и с уверенностью смотрят в будущее. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на открытии празднования 75-летнего юбилея региона.

Массовое народное гуляние в честь юбилея области проходит под девизом "Земля больших людей". Основные мероприятия развернулись на площади 400-летия Тюмени. Праздник открыл глава региона Александр Моор.

"Тюменская область стала домом для всех, кто здесь родился и вырос, для тех, кто приехал сюда и всем сердцем полюбил нашу землю", - подчеркнул губернатор.

Вспоминая богатую историю региона, Александр Моор отдал дань уважения ветеранам войны и труда - тем, кто, победив в Великой Отечественной войне, восстанавливал народное хозяйство, романтикам-комсомольцам, которые собрались со всех уголков нашей огромной страны и совершили настоящий подвиг - создали Западно-Сибирский топливно-энергетический комплекс, который и по сей день является основой экономического могущества России, приводит слова губернатора ИА "Тюменская линия".

"Мы с вами - достойные наследники великих поколений тюменцев. Мы с вами - большие люди, потому что делаем большие дела и с уверенностью смотрим в завтрашний день. У нас замечательная молодежь, которая умеет мечтать, которая нацелена на позитивный результат и готова его достичь", - обратился к собравшимся на площади тюменцам глава региона.

Александр Моор тепло поздравил всех жителей Тюменской области с 75-й годовщиной образования региона и пожелал землякам счастья и благополучия.

Праздничная программа на площади 400-летия Тюмени продолжилась концертом народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня". Вместе с именитыми гостями на сцене выступили самодеятельные творческие коллективы из городов и районов Тюменской области.

В течение всего празднования на площади будет работать выставка-продажа изделий мастеров художественных народных промыслов, а также более 20 точек общественного питания. Открыта музейная экспозиция, посвященная истории тюменского спорта. Установлен шатер "Я люблю тебя, Тюменская область", в котором действует интерактивная экспозиция, повествующая о многочисленных успехах региона.