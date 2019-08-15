Кванториум приглашает встретить день рождения Тюменской области на арт-площадке "Детство"

Фото "Кванториума"

В рамках празднования 75-летия Тюменской области на площади 400-летия Тюмени 17 августа будет работать арт-площадка "Детство", организатором которой выступает дворец творчества и спорта "Пионер".

Тюменцев ждут увлекательные площадки от ДТиС "Пионер" и детского технопарка "Кванториум". Каждый желающий сможет попробовать свои силы в спортивном геоквесте, аэроэстафете с элементами "высшего пилотажа", подвижных играх народов Тюменской области и чемпионате по дворовым играм "Тюменский дворик".

Любителям интеллектуальных игр представится возможность поучаствовать в интерактивной викторине (QR-ребус) "Моя область — моя гордость", а также самостоятельно создать копию легендарного автомобиля Bugatti Type 35 или собрать, настроить и запустить простейшую модель самолета "Чиж", "Дракоша", "Воробей".

Гостей площадки будут ожидать разнообразные интерактивы, видео-челленджи, конкурсы, флешмобы, мастер-классы по созданию электронной открытки, турнир по мини-гольфу. Медиагруппа юных журналистов проведет акцию "Поздравь Тюменскую область с юбилеем" и презентуют QR куб.

На арт-площадке "Детство" родители смогут получить консультацию и получить полную информацию о перечне услуг, оказываемых ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер".