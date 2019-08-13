Тюмень за день: 13 августа

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени в конце недели автобусы будут ходить до часа ночи

На время мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Тюменской области, будет продлена работа общественного транспорта.

В региональном здравоохранении внедряют концепцию "Vision Zero"

В учреждениях здравоохранения Тюменской области начинают внедрять концепцию "Vision Zero" (Нулевого травматизма). Что это такое и как повлияет на работу сотрудников сферы здравоохранения?

Тюменцы в День области наведут порядок у озера Андреевского

Экологическая акция на берегу озера пройдет 14 августа, в день 75-летия Тюменской области, в рамках реализации на территории региона экологического национального проекта. Совместный подарок региону готовят "Тюменское экологическое объединение" и инициативные добровольцы. Также к акции уже присоединились курсанты ТВВИКУ и жители областного центра.

Жителю Тюменской области дважды крупно повезло с выигрышем

Радик Ямилов из Тюменской области в государственной лотерее "Рапидо" выиграл более 6 млн рублей. Причем это уже вторая удача за год: в первый раз лотерейный центр "Столото" выдал мужчине около полутора миллионов рублей.

Кассы тюменского драмтеатра торжественно откроются в эти выходные

Праздничное открытие театральных касс в конце августа стало доброй традицией для Тюменского Большого драматического театра. В этом году оно пройдет 17 и 18 августа в 11:00 уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Топ мероприятий для студентов в Тюмени на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.