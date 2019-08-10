Подходит к завершению тестирование тюменского IT-продукта "Эстетический гид"

Завершается тестирование нового интернет-портала для записи на прием в медицинские клиники со всей страны. В ближайшее время состоится презентация IT-продукта, придуманного и реализованного в Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, разработка представляет собой портал об эстетической медицине, косметологии и пластической хирургии. На площадке собраны актуальные новости сферы и полный каталог услуг, врачей и клиник. Проект носит название "Эстетический гид".

По словам автора идеи и разработки портала Сергея Гольцова, проект имеет три направления: он создавался для пациентов, медицинских учреждений и специалистов. Первые получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный приём. Вторые - рассказать о себе тысячам пациентов по всей стране. Третьи - повысить свой авторитет и получить отзывы о своей работе.

Портал уже содержит данные о клиниках из 100 городов России. "По своей сути портал напоминает всем известные поисковые системы для путешественников, с обязательными отзывами, в данном случае о работе клиник, которые оставляют реальные пациенты. Таким образом, у каждого медучреждения будет свое место в рейтинге. Аналогов такой системы, как "Эстетический гид" в сфере частной медицины на сегодня в стране нет", - прокомментировал Сергей Гольцов.