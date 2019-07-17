Бесплатные мероприятия в Тюмени на 17-24 июля

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" подготовила Топ бесплатных мероприятий на ближайшую неделю. Мастер-классы, выставки, творческие встречи и многое другое ожидает гостей и жителей Тюмени в течение недели.

Искристый набережник

Когда: 17 июля в 20:00

Где: главный ярус набережной Туры, у памятника Берингу

16+

Здесь можно петь, подпевать, играть на музыкальных инструментах, плясать, читать стихи, делиться радостью с другими и просто наслаждаться творческой уютной атмосферой.

Показ фильма "Прочь"

Когда: 17 июля в 21:00

Где: терраса Дома печати (ул. Осипенко, 81)

18+

Оскароносный фильм ужасов от Джордана Пила. Знакомство с родителями подружки не предвещает молодому темнокожему фотографу из Нью-Йорка ничего хорошего, ведь семья девушки принадлежит к элитному обществу и живет в уединенном загородном доме. Если бы он только знал истинную причину своего приглашения, то немедленно бросился бы прочь.

Sensual Party

Когда: 17 июля с 21:00 до полуночи

Где: музыкальный паб "Ё-бург" (ул. 50 лет ВЛКСМ, 13)

18+

Вечеринка под заводные и романтичные мелодии кизомбы и бачаты. Гости вечера могут потанцевать, а могут и просто вдоволь насладиться красивой музыкой и приятной атмосферой.

Игротека от магазина "Мосигра"

Когда: по средам с 18:00 до 21:00, по воскресеньям с 14:00 до 17:00

Где: по средам в пиццерии "Додо пицца" (ул. Кирова, 23/2) по воскресеньям в историческом парке "Россия — моя история" (ул. Орджоникидзе, 47)

12+

Множество самых разнообразных настолок — к твоим услугам. А опытные ребята из "Мосигры" с удовольствием объяснят правила незнакомых игрушек. Приходи зарядиться отличным настроением.

Тюменский фестиваль садов "AstraGarden"

Когда: 17 июля с 10:00 и вплоть до 21 июля

Где: садовый центре "Астра" (2-й км автодороги "Тюмень – Луговое", строение 1)

0+

В течение пяти дней вплоть на площади Ива Парк и Садового центра "Астра" будут проходить профессиональные, образовательные и культурные мероприятия. Для гостей организованы ежедневные лекции и семинары, которые дадут возможность получить новые знания и навыки, расширить кругозор и просто приятно провести время. Подробности во встрече.

Интернет-конкурс семейных фотографий "Что может быть важнее, чем семья?"

Когда: до 26 июля

Где: организатор ДК "Торфяник"

0+

Конкурс проходит по нескольким номинациям: "Мир моей семьи", "В объективе мама", "ПАПУЛЯризация", "Радость новой жизни" и "Счастливы вместе". К участию приглашаются все жители Тюмени без возрастных ограничений.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку и отправить ее организаторам на электронную почту dktorfjanik@mail.ru с пометкой "Семейный фотоконкурс".

Уточнить интересующие подробности можно у Анастасии Бараковских по телефону 8 (3452) 458-328.

Победителей конкурса определят по итогам общественного голосования на странице в социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/torfjanik.

Награждение авторов лучших работ пройдет 26 июля в 17:00 на площади жилого района Тарманы.

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