Тюмень за день: 16 июля

Фото Ирины Алькаевой

Творческие коллективы Тюмени могут принять участие в фестивале "Парад талантов"

Детские творческие коллективы приглашают к участию в грандиозном фестивале детского творчества "Парад талантов". Прием заявок на участие продлится до 20 июля, а самые лучшие номера примут участие в торжественном гала-концерте в рамках Дня города.

Тюменцев приглашают на "Скачки фаворитов 2019" в день города

Конкурс на "Лучший образ дам", "Самая лучшая шляпка" и "Самая стильная пара" пройдет на крупнейшем городском культурном событии - "Скачки фаворитов".

РЖД открыла продажу билетов со скидкой на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск

Пассажиры поездов дальнего следования формирования, курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути". Предложение действует в рамках акции "Бархатный сезон".

В тюменской полиции обновили автопарк для конвоя

Ключи от новых 20 автомобилей для перевозки подозреваемых и обвиняемых вручили представителям конвойных подразделений территориальных органов УМВД России по Тюменской области.

Ко Дню города тюменцы готовят новый танцевальный рекорд

В честь Дня города на площади 400-летия Тюмени жители областной столицы планируют установить новый рекорд: в массовом флешмобе "Танцуй, Тюмень!" могут участвовать все желающие.