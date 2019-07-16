Тюмень за день: 16 июля

Творческие коллективы Тюмени могут принять участие в фестивале "Парад талантов"
Детские творческие коллективы приглашают к участию в грандиозном фестивале детского творчества "Парад талантов". Прием заявок на участие продлится до 20 июля, а самые лучшие номера примут участие в торжественном гала-концерте в рамках Дня города.
Тюменцев приглашают на "Скачки фаворитов 2019" в день города
Конкурс на "Лучший образ дам", "Самая лучшая шляпка" и "Самая стильная пара" пройдет на крупнейшем городском культурном событии - "Скачки фаворитов".
РЖД открыла продажу билетов со скидкой на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск
Пассажиры поездов дальнего следования формирования, курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны – по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути". Предложение действует в рамках акции "Бархатный сезон".
В тюменской полиции обновили автопарк для конвоя
Ключи от новых 20 автомобилей для перевозки подозреваемых и обвиняемых вручили представителям конвойных подразделений территориальных органов УМВД России по Тюменской области.
Ко Дню города тюменцы готовят новый танцевальный рекорд
В честь Дня города на площади 400-летия Тюмени жители областной столицы планируют установить новый рекорд: в массовом флешмобе "Танцуй, Тюмень!" могут участвовать все желающие.
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