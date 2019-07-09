В Тюмени запущен конкурс, призывающий к безопасности на батутах

Тюменский благотворительный фонд "Золотое детство" запустил детский творческий конкурс "Безопасные батуты". Конкурс призван обратить внимание родителей и детей на соблюдение безопасности на батутных аттракционах.

В Тюменской области дети калечатся на батутных аттракционах каждый год. Причем травмы получают как на несанкционированных конструкциях, так и на законно установленных аттракционах. К примеру, в 2017 году на батуте возле торгово-развлекательного центра "Сити Молл", вылетев с аттракциона на асфальт, травмировался 5-летний мальчик.

В 2018 году, по данным травматолога-ортопеда областной клинической больницы №2 Александра Буксеева, практически каждый день в приемное отделение детского стационара поступали дети, получившие травмы на батуте. Летом количество подобных травм заметно возрастает, среди пострадавших в основном дошкольники и ученики начальной школы, а самая распространенная на батутах травма – перелом позвоночника.

Актуальна проблема для Тюменской области и в 2019 году. В Заводоуковске 9 июня на батуте у одного из торговых центров 6-летний мальчик сломал руку. Причина – нарушение владельцем аттракциона правил пользования надувным оборудованием. В Тюмени этим летом в экопарке "Затюменский" все надувные батуты работают незаконно. По словам руководителя управы Калининского административного округа Владимира Кильтау, власти города борются с незаконными предпринимателями, выписывают штрафы и изымают оборудование, однако вскоре они появляются вновь и продолжают пользоваться популярностью у части горожан.

Нередкой причиной трагедий на батутах является ненадлежащее крепление конструкции. Особенно этим грешат предприниматели, оказывающие услуги незаконно. Вместо надежных и тяжелых фундаментальных блоков сплошного сечения зачастую используются обычные колышки, иногда батуты попросту привязывают к близстоящим деревьям или кустарникам. При таком небрежном креплении батуты могут улететь при сильном порыве ветра вместе с веселящимися на них детьми.

Вопрос взял на личный контроль прокурор города Эдуард Гиматов. Власти продолжают бороться с несанкционированными точками батутных развлечений. Однако не в последнюю очередь безопасность детей зависит от отношения родителей.

С целью привлечь внимание тюменцев к проблеме безопасности на батутных аттракционах благотворительный фонд "Золотое детство" проводит для детей в возрасте от 3 до 18 лет творческий конкурс "Безопасные батуты". Формат творческой работы – свободный: это может быть рисунок, фотография, видеоролик, GIF-анимация, эссе (объемом не более 1 страницы), рассказы (объемом не более 3 страниц), стихи, инфографика.

"Безусловно, батуты – такой аттракцион, повеселиться на котором хочется каждому ребенку. И родителям порой сложно устоять перед столь сильным желанием своих детей. Но важно помнить, что минутный восторг может смениться длительными и, порой, тяжелыми проблемами. Дети, особенно дошкольники, еще не в полной мере умеют управлять своим телом. Многие не знают, как нужно группироваться, приземляться, падать. А на некоторых батутных аттракционах, особенно несанкционированных, наравне с малышами прыгают совсем взрослые ребята, ведь во главе угла у таких предпринимателей стоит заработок, а не безопасность других. Поэтому мы настоятельно призываем родителей, во-первых, отпускать детей только на те батуты, в безопасности которых вы уверены. А во-вторых, обучать детей азам поведения на батутах, лучше – с инструктором. Надеемся, что наш конкурс поможет обратить внимание на проблему и снизить травматизм на батутах", - прокомментировал председатель благотворительного фонда "Золотое детство" Игорь Ракша.

Творческие работы в формате фотографий, инфографики, рисунков (фото или скан) необходимо загрузить в фотоальбом группы БФ "Золотое детство" в социальной сети "ВКонтакте" под названием "Творческий конкурс "Безопасные батуты". Творческие работы иного формата присылать на электронную почту: zolotoedetstwo@gmail.com.

К каждой работе необходимо указать: ФИО, возраст, учебное заведение (детский сад, школа), краткое описание работы. Работы принимаются до 5 августа 2019 года. Подведение итогов конкурса состоится до 10 августа 2019 г.

Победитель конкурса, занявший 1 место, получит главный приз – часы Casio от партнера конкурса, галереи часов "Техномир". Призеры, занявшие 2 и 3 место, также получат ценные призы. Всем победителям и призерам вручаются дипломы и памятные подарки. Предусмотрены поощрительные призы.

Подробнее о конкурсе можно прочитать в положении.