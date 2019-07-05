Тюмень за день: 5 июля

Ирина Алькаева

Топ мероприятий на 5 — 7 июля в Тюмени

"Афиша Тюмень | КтоКуда72" представляет ТОП мероприятий в Тюмени на выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного - мастер-классы, выставки, концерты, вечеринки и многое другое.

В Тюменской области объединяют колледжи

В регионе решили укрупнить несколько колледжей для усовершенствования системы управления подготовкой кадров и концентрации материальных и кадровых ресурсов. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Лето в Тобольском кремле" может увидеть вся страна

6 июля в Тобольске под открытым небом выступят артисты Академии молодых певцов Мариинского театра. Стать онлайн-зрителем главного события июля смогут жители разных регионов России и стран.

Многодетным родителям помогут найти работу

Временную работу, исходя из уровня образования, опыта работы и предпочтений многодетным безработным гражданам помогает найти Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Электронные права: миф или реальность?

Прогресс не стоит на месте, и в первую очередь это касается цифровых технологий. Уже введены, к примеру, электронные медицинские карты. Теперь в России планируется введение электронных водительских удостоверений. Насколько это реально, и как изменится жизнь автолюбителей? В вопросе разбирались эксперты тюменской автошколы "Драйв".