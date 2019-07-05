В Тюмени начали подготовку к переписи населения-2020

Первое заседание межведомственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года прошло в правительстве региона под председательством губернатора Александра Моора. В режиме видео-конференц-связи участие приняли руководители муниципальных образований.

Руководитель Тюменьстата Надежда Менова рассказала об основных этапах проведения переписи.

Главным новшеством станет возможность электронного анкетирования. Чтобы воспользоваться таким методом переписи, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг.

Еще один вариант – установка электронных терминалов в общественных местах. С помощью планшетов можно будет зайти на сайт переписи и пройти анкетирование.

Третий способ – стандартная процедура посещения жителей переписчиком с заполнением анкетных данных.

Члены межведомственной комиссии обсудили первоочередные мероприятия, которые предстоит выполнить в ближайшее время и наметили план работы на текущий год.

Достоверные и актуальные данные о численности населения в Тюменской области необходимы для принятия управленческих решений, формирования программ и планов развития всего региона, напомнил участникам комиссии губернатор Тюменской области Александр Моор.