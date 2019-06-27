Бесплатные мероприятия в Тюмени 26 июня - 3 июля

Онлайн трансляции конкурса Чайковского в Тюмени
Когда: 26-28 июня
Где: Мультицентр "Моя территория", ул.Ванцетти, 1
0+
26 июня в 19:30, в Мультицентре "Моя территория" начнётся серия бесплатных онлайн трансляций финала XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского – одного из самых авторитетных музыкальных состязаний мира.
В этом году на конкурсе определяют лучших академических музыкантов по 6 направлениям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, деревянные духовые и медные духовые инструменты. В конкурсе принимают участие артисты из Китая, Японии, Франции, Великобритании, США, России, Италии, Испании, Бельгии, Норвегии и других стран. Конкурс состоит из трёх туров, в финал выйдут только самые одарённые, виртуозные исполнители.
Во время он-лайн трансляций в "Моей территории" Вы сможете поболеть за российских конкурсантов, пообщаться с музыкантами Тюменского филармонического оркестра и музыковедом филармонии Надеждой Дмитриевной Коваленко, а также выпить чаю с ценителями академической музыки. Трансляции Конкурса – отличная возможность для создания среды единомышленников – любителей академической
музыки в Тюмени.
Время трансляций:
26 июня с 19:30 до 22:00 – финал
27 июня с 19:30 до 22:00 – финал
28 июня с 20:30 до 22:00 – церемония награждения, гала-концерт лауреатов
Hobby market изделий ручной работы
Когда: 26-28 июня с 10:00 до 22:00
Где: ТРЦ "Остров" 1 этаж
0+
Тюменцев приглашают на Hobby market изделий ручной работы.
Вас ждут:
Волшебные талисманы-обереги Ловцы Снов
Авторские куклы ручной работы
Модные аксессуары и украшения
Шоколад и пряники ручной работы
А также хорошее настроение и приятная летняя атмосфера!
Автобусная экскурсия по креативным местам Тюмени
Когда: 26 июня в 19:00
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63
16+
26 июня Денис Щукин — директор фонда "Креативные практики", куратор образовательной платформы Mastera.academy во время автобусной экскурсии расскажет о потенциале креативных пространств. Будем смотреть на город по-новому и узнавать кейсы The Calvert Journal и Mastera.academy.
Вебинар "Импортозамещение: Актуальные решения для гос. учреждений"
Когда: 26 июня в 15:00
18+
Вы узнаете:
* как не нарушить сроки и выполнить планы
* какое отечественное ПО выбрать
* как составить план по миграции
* ответы на вопросы по импортозамещению
Для кого:
- Руководители и специалисты, ответственные за переход на отечественное ПО
- IT-специалисты
Организатор:
"Русская Компания" - авторизованный партнер ООО "РусБИТех-Астра", ООО "НТЦ ИТ РОСА", ООО "Базальт СПО", ООО "Новые облачные технологии" (ПО "Мой офис")
Дополнительную информацию можно получить:
- по телефону 8(3452) 68-00-86
- по почте eo@rk72.ru
- в Viber 89323256865
Поэтический вечер "Жажда Слова. Лето"
Когда: 27 июня в 19:00
Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул.Республики, 20)
16+
Друзья! Приглашаем вас на поэтический, музыкальный вечер "Жажда Слова. Лето". Открытая площадка, свежий воздух, исторические здание, талантливые тюменские поэты и музыканты - все, что нужно для хорошего отдыха.
В программе:
Поэзия
Музыка
Свободный микрофон
Фестиваль Тюмень PhotoVideoFest
Когда: 28-30 июня с 11:00 до 22:00
Где: ул.Грибоедова, 6 к1/7, Отель "Ремезов"
Стоимость: бесплатно (обязательна предварительная регистрация)
12+
PhotoVideoFest - это креативные съемки, общение, обучение, конкурсы и призы, свободный и бесплатный прокат супер-современной фото-видео техники и дружеская атмосфера.
В программе фестиваля:
- Лекции и мастер-классы по фото и видео;
- Тест-драйвы техники от крупнейших брендов
- Профессиональные модели и съемочные локации
- Гаджет-шоу и конкурсы
Вы сможете узнать, как найти и развить свой стиль съемки. Наблюдать, как мастера готовятся к созданию кадра, какую используют технику для съемки, как работают с моделью во время съемки. Где и как берут вдохновение и как придумывают свежие идеи. Наблюдайте, практикуйте сами, пробуйте новинки техники и получайте вдохновение! Фестиваль проходит в рамках серии Городских Фестивалей для PhotoVideoFest.
"ИнтерКиндер" – первый фестиваль детской книги и детского творчества
Когда: 28, 29 июня и 1-го июля с 11:00 до 15:00
Где: Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" (ул.Тульская, 4/3)
6+
Фестиваль проводится в детской библиотеке им. К.Я.Лагунова, филиале областной научной библиотеки. Аудитория – дети в возрасте до 10 лет и их родители. Фестиваль посвящен писателям разных стран.
Гостей фестиваля ждут конкурсы, театральные постановки, литературно-музыкальные гостиные, театрализованные чтения литературных произведений, мероприятия, посвященные писателям, мастер-классы (по росписи имбирного печенья, изготовлению конфет, созданию игрушек для кукольного театра и цветов из бумаги), игровые программы с аниматорами, литературный пленэр, фотозоны и пр.
Подробная информация по телефону: 8(3452)35-98-42
Трезвая пятница с ГИБДД
Когда: 28 июня с 18:00
Где: парковка у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул.Т. Чаркова, 60)
0+
УГИБДД УМВД России по Тюменской области совместно с Российской дрифт серией "Урал" и Тюменской региональной федерацией автоспорта в рамках мероприятий, посвященных дню образования Госавтоинспекции, проводит мероприятие по безопасности дорожного движения для жителей Тюмени "#Трезваяпятница с ГИБДД".
В программе дрифт-шоу с участием лучших дрифтеров Урала, выступления бойцов MMA, , среди которых лидеры мнений Роман Мухамедшин, Евгений Бондарь, Иван Романов, автограф-сессия с участием водителей автокроссовых автомобилей "УАЗ", показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников, выступления спортсменов стрит-воркаут, черлидеров, творческих коллективов.
Для участников мероприятия Тюменской федерацией армреслинга будет проведен мини-турнир, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от станции скорой медицинской помощи, для велолюбителей будет работать полоса препятствий, сотрудники ГИБДД проведут "Тотальный экзамен по ПДД". Лучшие участники всех конкурсов и мастер-классов получат сувениры и сертификаты.
Для детей и взрослых будут работать выставка супер-современных и ретро-автомобилей, мотоциклов байкеров. Сотрудники ГИБДД вручат участникам мероприятия световозвращатели, значки, наклейки, календари и памятки. Предусмотрено угощение чаем и квасом "Очаково".
Интерактивная развлекательная программа "Чистые сердца"
Когда: 28 июня в 15:00
Где: "Водник", ул.Судоремонтная, 1а
0+
Проблема борьбы с наркоманией не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий. Участникам мероприятия будет предложена развлекательная программа, наглядно демонстрирующая конструктивные формы организации досуга: волонтерство, социальная работа, художественное творчество и многое другое – обо всем этом расскажут ведущие.
Выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках"
Когда: с 16 мая по 30 июля 2019
Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63
12+
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает посетить выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках" художников Андрея и Михаила Рудневых.
Творчество братьев Рудневых – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов.
Темы, которые затрагивают художники, актуальны по сей день. Это вопросы человеческого выбора, Добра и Зла, поиска своего места в меняющемся мире. Выставка позволит познакомиться с работами в технике живописи и графики.
Зрители увидят творческий процесс создания живописного полотна: в определённые дни художники будут работать онлайн. Также гостей ждут авторские экскурсии.
За восемнадцать лет профессиональной деятельности Андрей и Михаил Рудневы неоднократно принимали участие в международных фестивалях, выставлялись в России и за рубежом.
Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115
Городской фестиваль "Жара"
Когда: 29-30 июня с 10:00 до 22:00
Где: площадь 400-летия Тюмени
0+
Городской фестиваль "Жара" – это праздник, который делают предприниматели.
В День молодежи 29 и 30 июня на площади 400-летия Тюмени состоится масштабное событие – открытый фестиваль для всех жителей нашего города, на котором вас ждут 7 разнонаправленных площадок: "ЖарЛяндия", "Спорт", "Туризм", Igolka-market, "Своя атмосфера", "Главная сцена" и фудкорт.
В рамках каждой из площадок пройдут разнообразные мастер-классы, выступления экспертов, фотозоны и фотовыставки. Также вас ожидает большой концерт с приглашенными звездами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, открытая образовательная программа для всех, кто хочет поближе познакомиться с предпринимателями нашего города.
Дизайн-маркет IGOLKAmarket
Когда: 29-30 июня с 12:00 до 20:00
Где: площадь 400-летия Тюмени
0+
В рамках городского фестиваля "Жара" маркет дизайнеров и концептуальных проектов Igolkamarket! Свою продукцию гостям маркета представят более 200 участников.
В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции.
В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары.
В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди.
Гостей мероприятия ждут подарки от #igolkamarket, а также живая музыка, фотозона и дружеская атмосфера.
Подробности по телефону 600-453
Новый сезон, новая история - новая лекция проекта "КонцептХаб"
Когда: 29 июня в 13:00
Где: подробности у организатора
Бесплатно, необходима регистрация!
18+
Тема лекции: История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века.
Спикер: АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ, журналист российского интернет-телеканала "Царьград", автор программы "Русский ответ". Андрей расскажет свою теорию о происхождении медиа, а также о том, какую нишу занимают консервативные СМИ в XXI веке!
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru