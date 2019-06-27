Бесплатные мероприятия в Тюмени 26 июня - 3 июля

Онлайн трансляции конкурса Чайковского в Тюмени

Когда: 26-28 июня

Где: Мультицентр "Моя территория", ул.Ванцетти, 1

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26 июня в 19:30, в Мультицентре "Моя территория" начнётся серия бесплатных онлайн трансляций финала XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского – одного из самых авторитетных музыкальных состязаний мира.

В этом году на конкурсе определяют лучших академических музыкантов по 6 направлениям: фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, деревянные духовые и медные духовые инструменты. В конкурсе принимают участие артисты из Китая, Японии, Франции, Великобритании, США, России, Италии, Испании, Бельгии, Норвегии и других стран. Конкурс состоит из трёх туров, в финал выйдут только самые одарённые, виртуозные исполнители.

Во время он-лайн трансляций в "Моей территории" Вы сможете поболеть за российских конкурсантов, пообщаться с музыкантами Тюменского филармонического оркестра и музыковедом филармонии Надеждой Дмитриевной Коваленко, а также выпить чаю с ценителями академической музыки. Трансляции Конкурса – отличная возможность для создания среды единомышленников – любителей академической

музыки в Тюмени.

Время трансляций:

26 июня с 19:30 до 22:00 – финал

27 июня с 19:30 до 22:00 – финал

28 июня с 20:30 до 22:00 – церемония награждения, гала-концерт лауреатов

Hobby market изделий ручной работы

Когда: 26-28 июня с 10:00 до 22:00

Где: ТРЦ "Остров" 1 этаж

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Тюменцев приглашают на Hobby market изделий ручной работы.

Вас ждут:

Волшебные талисманы-обереги Ловцы Снов

Авторские куклы ручной работы

Модные аксессуары и украшения

Шоколад и пряники ручной работы

А также хорошее настроение и приятная летняя атмосфера!

Автобусная экскурсия по креативным местам Тюмени

Когда: 26 июня в 19:00

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

16+

26 июня Денис Щукин — директор фонда "Креативные практики", куратор образовательной платформы Mastera.academy во время автобусной экскурсии расскажет о потенциале креативных пространств. Будем смотреть на город по-новому и узнавать кейсы The Calvert Journal и Mastera.academy.

Вебинар "Импортозамещение: Актуальные решения для гос. учреждений"

Когда: 26 июня в 15:00

18+

Вы узнаете:

* как не нарушить сроки и выполнить планы

* какое отечественное ПО выбрать

* как составить план по миграции

* ответы на вопросы по импортозамещению

Для кого:

- Руководители и специалисты, ответственные за переход на отечественное ПО

- IT-специалисты

Организатор:

"Русская Компания" - авторизованный партнер ООО "РусБИТех-Астра", ООО "НТЦ ИТ РОСА", ООО "Базальт СПО", ООО "Новые облачные технологии" (ПО "Мой офис")

Дополнительную информацию можно получить:

- по телефону 8(3452) 68-00-86

- по почте eo@rk72.ru

- в Viber 89323256865

Поэтический вечер "Жажда Слова. Лето"

Когда: 27 июня в 19:00

Где: музей "Усадьба Колокольниковых" (ул.Республики, 20)

16+

Друзья! Приглашаем вас на поэтический, музыкальный вечер "Жажда Слова. Лето". Открытая площадка, свежий воздух, исторические здание, талантливые тюменские поэты и музыканты - все, что нужно для хорошего отдыха.

В программе:

Поэзия

Музыка

Свободный микрофон

Фестиваль Тюмень PhotoVideoFest

Когда: 28-30 июня с 11:00 до 22:00

Где: ул.Грибоедова, 6 к1/7, Отель "Ремезов"

Стоимость: бесплатно (обязательна предварительная регистрация)

12+

PhotoVideoFest - это креативные съемки, общение, обучение, конкурсы и призы, свободный и бесплатный прокат супер-современной фото-видео техники и дружеская атмосфера.

В программе фестиваля:

- Лекции и мастер-классы по фото и видео;

- Тест-драйвы техники от крупнейших брендов

- Профессиональные модели и съемочные локации

- Гаджет-шоу и конкурсы

Вы сможете узнать, как найти и развить свой стиль съемки. Наблюдать, как мастера готовятся к созданию кадра, какую используют технику для съемки, как работают с моделью во время съемки. Где и как берут вдохновение и как придумывают свежие идеи. Наблюдайте, практикуйте сами, пробуйте новинки техники и получайте вдохновение! Фестиваль проходит в рамках серии Городских Фестивалей для PhotoVideoFest.

"ИнтерКиндер" – первый фестиваль детской книги и детского творчества

Когда: 28, 29 июня и 1-го июля с 11:00 до 15:00

Где: Филиал ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" (ул.Тульская, 4/3)

6+

Фестиваль проводится в детской библиотеке им. К.Я.Лагунова, филиале областной научной библиотеки. Аудитория – дети в возрасте до 10 лет и их родители. Фестиваль посвящен писателям разных стран.

Гостей фестиваля ждут конкурсы, театральные постановки, литературно-музыкальные гостиные, театрализованные чтения литературных произведений, мероприятия, посвященные писателям, мастер-классы (по росписи имбирного печенья, изготовлению конфет, созданию игрушек для кукольного театра и цветов из бумаги), игровые программы с аниматорами, литературный пленэр, фотозоны и пр.

Подробная информация по телефону: 8(3452)35-98-42

Трезвая пятница с ГИБДД

Когда: 28 июня с 18:00

Где: парковка у торгового центра "Тюмень Сити Молл" (ул.Т. Чаркова, 60)

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УГИБДД УМВД России по Тюменской области совместно с Российской дрифт серией "Урал" и Тюменской региональной федерацией автоспорта в рамках мероприятий, посвященных дню образования Госавтоинспекции, проводит мероприятие по безопасности дорожного движения для жителей Тюмени "#Трезваяпятница с ГИБДД".

В программе дрифт-шоу с участием лучших дрифтеров Урала, выступления бойцов MMA, , среди которых лидеры мнений Роман Мухамедшин, Евгений Бондарь, Иван Романов, автограф-сессия с участием водителей автокроссовых автомобилей "УАЗ", показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию преступников, выступления спортсменов стрит-воркаут, черлидеров, творческих коллективов.

Для участников мероприятия Тюменской федерацией армреслинга будет проведен мини-турнир, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от станции скорой медицинской помощи, для велолюбителей будет работать полоса препятствий, сотрудники ГИБДД проведут "Тотальный экзамен по ПДД". Лучшие участники всех конкурсов и мастер-классов получат сувениры и сертификаты.

Для детей и взрослых будут работать выставка супер-современных и ретро-автомобилей, мотоциклов байкеров. Сотрудники ГИБДД вручат участникам мероприятия световозвращатели, значки, наклейки, календари и памятки. Предусмотрено угощение чаем и квасом "Очаково".

Интерактивная развлекательная программа "Чистые сердца"

Когда: 28 июня в 15:00

Где: "Водник", ул.Судоремонтная, 1а

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Проблема борьбы с наркоманией не теряет актуальности на протяжении многих десятилетий. Участникам мероприятия будет предложена развлекательная программа, наглядно демонстрирующая конструктивные формы организации досуга: волонтерство, социальная работа, художественное творчество и многое другое – обо всем этом расскажут ведущие.

Выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках"

Когда: с 16 мая по 30 июля 2019

Где: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова, ул.Советская, 63

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Музейный комплекс им. И.Я. Словцова приглашает посетить выставочный проект "Библейские истории и сказки в картинках" художников Андрея и Михаила Рудневых.

Творчество братьев Рудневых – трансформация литературных произведений в формат изобразительного искусства. Не являясь в полном смысле слова иллюстрациями, их картины – пример философского осмысления и авторской трактовки библейских и сказочных текстов.

Темы, которые затрагивают художники, актуальны по сей день. Это вопросы человеческого выбора, Добра и Зла, поиска своего места в меняющемся мире. Выставка позволит познакомиться с работами в технике живописи и графики.

Зрители увидят творческий процесс создания живописного полотна: в определённые дни художники будут работать онлайн. Также гостей ждут авторские экскурсии.

За восемнадцать лет профессиональной деятельности Андрей и Михаил Рудневы неоднократно принимали участие в международных фестивалях, выставлялись в России и за рубежом.

Подробности по тел. +7 (3452) 45-35-90, 45-09-93 доб. 115

Городской фестиваль "Жара"

Когда: 29-30 июня с 10:00 до 22:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

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Городской фестиваль "Жара" – это праздник, который делают предприниматели.

В День молодежи 29 и 30 июня на площади 400-летия Тюмени состоится масштабное событие – открытый фестиваль для всех жителей нашего города, на котором вас ждут 7 разнонаправленных площадок: "ЖарЛяндия", "Спорт", "Туризм", Igolka-market, "Своя атмосфера", "Главная сцена" и фудкорт.

В рамках каждой из площадок пройдут разнообразные мастер-классы, выступления экспертов, фотозоны и фотовыставки. Также вас ожидает большой концерт с приглашенными звездами, фестивали кофе, бургеров и шашлыка, открытая образовательная программа для всех, кто хочет поближе познакомиться с предпринимателями нашего города.

Дизайн-маркет IGOLKAmarket

Когда: 29-30 июня с 12:00 до 20:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

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В рамках городского фестиваля "Жара" маркет дизайнеров и концептуальных проектов Igolkamarket! Свою продукцию гостям маркета представят более 200 участников.

В зоне дизайна выставятся авторские украшения, бижутерия, декор, дизайнерская одежда, аксессуары, предметы быта, цветочные композиции.

В секции гастронома гостей ждут производители здоровой и полезной еды, экологичные продукты, веганские сладости, пончики, натуральный кофе, имбирные пряники, арахисовая паста, сыровары.

В beauty-зоне свои услуги представят визажисты, стилисты, имиджмейкеры, производили натуральной косметики, мастера мехенди.

Гостей мероприятия ждут подарки от #igolkamarket, а также живая музыка, фотозона и дружеская атмосфера.

Подробности по телефону 600-453

Новый сезон, новая история - новая лекция проекта "КонцептХаб"

Когда: 29 июня в 13:00

Где: подробности у организатора

Бесплатно, необходима регистрация!

18+

Тема лекции: История медиа. От эпохи Возрождения до консервативных СМИ XXI века.

Спикер: АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВ, журналист российского интернет-телеканала "Царьград", автор программы "Русский ответ". Андрей расскажет свою теорию о происхождении медиа, а также о том, какую нишу занимают консервативные СМИ в XXI веке!

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