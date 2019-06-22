Тюменская молодежь стала частью портрета неизвестного солдата

Фото из группы молодежного форума "УТРО" ВКонтакте

Молодые тюменцы почтили память павших солдат в День памяти и скорби – 22 июня. Ранним утром участники форума молодежи УФО "Утро" возложили цветы у Вечного огня, а затем создали живой монумент неизвестному солдату.

22 июня в 4 часа утра 150 молодых людей побывали на Площади Памяти и посетили мемориал "Вечный огонь", где возложили цветы. В 5 часов утра на плацу Тюменского кадетского президентского училища 515 молодых жителей Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала закрепили свои фото на арт-объекте. Вместе они стали частью портрета неизвестного солдата.

"Этим арт-объектом участники "Утра" хотят напомнить, что современная молодежь – потомки Великой Отечественной войны, и настоящее и будущее поколения – результат важнейшей победы", — рассказала программный директор форума "Утро" Юлия Каргаполова.

Форум "Утро" проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Темой форума в этом году станет креативный капитал.