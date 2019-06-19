Развитие Тюмени обсудят на урбанистическом форуме

Первый урбанистический форум пройдет в Тюменском технопарке 24 и 25 июня. Эксперты обсудят вопросы создания новых проектов благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области.

Как сообщили в Торгово-промышленной палате Тюменской области, на форум приглашены известные российские ученые и ведущие международные эксперты, архитекторы, дизайнеры, руководители компаний. В форуме примут участие представители правительства Тюменской области и муниципальных образований.

В первый день форума гости осмотрят шесть площадок архитектуры и благоустройства в черте Тюмени, а затем состоится пленарное заседание и обсуждение основных вопросов. Во второй день форума будут рассмотрены реальные проекты архитектуры Тюмени и намечены основные цели по дальнейшему улучшению стратегии развития города.

По итогам форума в адрес органов исполнительной власти Тюменской области будут направлены рекомендации по развитию и формированию комфортной городской среды.