Тюмень за день: 14 июня

Фото Ирины Алькаевой

Тюменский сценарист и режиссер получил полмиллиона на съемки фильма

Шамиль Агаев на Всероссийском питчинге начинающих кинематографистов в Ставрополе получил главный приз за лучший игровой проект. на суд жюри он представил "Хэллоу, Грозный!" - короткометражку об европейце, попавшем в Чечню. Фильм войдет в киноальманах "Россия историй".

В Тюменской облдуме откроют выставку "Пятое время года"

Выставка самобытного художника Евгения Корнильцева – Быстринского "Пятое время года" откроется в областном парламенте 19 июня.

Тюменский духовой оркестр будет давать концерты в центре города до конца лета

С 16 июня по 1 сентября каждое воскресенье Тюменский духовой оркестр будет играть концерты на площади 400-летия Тюмени. Проект "Музыкальное лето" проводит энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации Тюмени.

На выходных до тюменских кладбищ пустят больше автобусов

Завтра, 15 июня, в Троицкую субботу, а также 16 июня в Тюмени будет увеличено количество автобусов, идущих к кладбищам.

В Тюменской области 19 стобалльников на ЕГЭ по химии

В Тюменской области 19 выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Такое большое количество стобалльников по этому предмету в регионе впервые.

Кубок чемпионов России по футболу впервые привезут в Тюмень

Футбольный клуб "Зенит" представит Кубок чемпионов России на "Большом фестивале футбола" в Тюмени. А мобильный партнер мероприятия МегаФон организует зону виртуальной реальности, в которой можно будет прогуляться по "Газпром Арене" – одному из самых современных стадионов мира.