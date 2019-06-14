Тюмень за день: 14 июня

Тюменский сценарист и режиссер получил полмиллиона на съемки фильма
Шамиль Агаев на Всероссийском питчинге начинающих кинематографистов в Ставрополе получил главный приз за лучший игровой проект. на суд жюри он представил "Хэллоу, Грозный!" - короткометражку об европейце, попавшем в Чечню. Фильм войдет в киноальманах "Россия историй".
В Тюменской облдуме откроют выставку "Пятое время года"
Выставка самобытного художника Евгения Корнильцева – Быстринского "Пятое время года" откроется в областном парламенте 19 июня.
Тюменский духовой оркестр будет давать концерты в центре города до конца лета
С 16 июня по 1 сентября каждое воскресенье Тюменский духовой оркестр будет играть концерты на площади 400-летия Тюмени. Проект "Музыкальное лето" проводит энергетическая компания ПАО "СУЭНКО" при поддержке администрации Тюмени.
На выходных до тюменских кладбищ пустят больше автобусов
Завтра, 15 июня, в Троицкую субботу, а также 16 июня в Тюмени будет увеличено количество автобусов, идущих к кладбищам.
В Тюменской области 19 стобалльников на ЕГЭ по химии
В Тюменской области 19 выпускников набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Такое большое количество стобалльников по этому предмету в регионе впервые.
Кубок чемпионов России по футболу впервые привезут в Тюмень
Футбольный клуб "Зенит" представит Кубок чемпионов России на "Большом фестивале футбола" в Тюмени. А мобильный партнер мероприятия МегаФон организует зону виртуальной реальности, в которой можно будет прогуляться по "Газпром Арене" – одному из самых современных стадионов мира.
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