Тюменские школьники продемонстрировали свои знания по предпринимательству

Первая олимпиада по предпринимательству состоялась на платформе Учи.ру. В ней приняли участие тюменские школьники и их родители, выполнив задания в формате компьютерных игр.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования (ТОГИРРО) перед началом олимпиады участников приветствовал молодой предприниматель, создатель консалтинговой компании "Арконс Групп" Александр Завьялов. Он рассказал свою историю успеха и подчеркнул, что главное – никогда не опускать руки, а стараться найти решение в любой ситуации.

В рамках олимпиады необходимо было выполнить задания в формате компьютерных игр: провести героя по лабиринту с помощью математических задач, сделать максимальное количество бутербродов, создать робота-помощника и т.д. Нужно было не только знать ответы, но также уметь применять эти знания в бизнес-ситуациях, приближенных к реальной жизни.

Отметим, "Учи.ру" — это образовательная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной̆ форме. Платформа полностью соответствует федеральным образовательным стандартам и дополняет классическое школьное обучение. Здесь регулярно проходят масштабные бесплатные онлайн-олимпиады по школьным предметам и предпринимательству, в которых участвует до 1 млн детей.