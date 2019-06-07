По факту незаконной рубки 400 деревьев в ДОКе завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту массовой вырубки кленов, тополей и берез на улице Ярославской в Тюмени.
Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по обращению директора департамента городского хозяйства администрации Тюмени. Как оказалось, деревья были уничтожены без разрешительных документов.
В следственном управлении УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере). Расследование находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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