Путеводитель по кладбищу, фестиваль социального танца, кёрлинг и болотный футбол - в Тюмени рассмотрели молодежные инициативы

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На конкурс проектов "Моя идея" тюменцы предложили 109 идей о том, как сделать жизнь в регионе интереснее. Очная защита проектов "Моя идея" состоялась 18 мая.

Популярными темами этого года стали социальные проекты по поддержке детей, нуждающихся в помощи, и детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивные, образовательные и творческие события, проекты по добровольчеству и волонтерству.

Среди оригиональных идей сайт-путеводитель по Текутьевскому кладбищу, фестиваль социального танца, соревнования по керлингу, болотному футболу, экскурсии в старый военный госпиталь с воссозданием атмосферы времен 1940-х годов, передвижные музеи и другие проекты.

Из 109 заявок к защите допущены 87: 31 идея — из мниципалитетов, а 56 — от тюменских сообществ. Победителей назовут 25 мая. На реализацию инициатив они могут получить от 50 до 250 тысяч рублей.

"В этом году мы увидели множество инициатив, которые могут улучшить жизнь в нашем регионе через работу с разным слоями населения. Каждый проект направлен на определенную целевую аудиторию, каждая идея социально важна, и в совокупности именно эти инициативы способны менять наш регион, — прокомментировал член экспертной комиссии, начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям Владислав Татаринцев.