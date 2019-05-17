В 2018 году 4 тысячи юных тюменцев позвонили на детский телефон доверия

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В Тюменской области детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 работает с 2010 года при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

За 2018 год психологи приняли около 6,7 тыс. обращений, в том числе 4 тысячи – от детей и подростков Тюменской области. Специалисты психологической службы, отмечают снижение количества обращений. По их мнению, это связано с возросшим доверием к очным встречам с психологом. Большая часть детских звонков поступает по вопросам взаимоотношений ребенка со сверстниками и родителями, взрослые чаще интересуются профилактикой кризисных явлений у подростков и восстановлением детско-родительских отношений.

17 мая в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних пройдут мероприятия, призванные рассказать детям о возможности получить помощь по телефону доверия. Так, в филиале регионального центра "Семья" – Доме социальной реабилитации семей и детей "Борки" – пройдет познавательная беседа с воспитанниками младшего и среднего школьного возраста "Детский телефон доверия: помощь всегда рядом". Кроме того, ребята проведут акцию "Если тебе нужна помощь", в рамках которой расскажут жителям села Борки о детском телефоне доверия, распространят материалы, информирующие о принципах работы службы.

Подростки-участники профилактической смены отделения полустационарного обслуживания центра "Семья" также узнают о деятельности телефона доверия на просветительском занятии со специалистами "Телефон доверия – шаг к безопасности". Еще в одном отделении центра – стационаре краткосрочной социальной реабилитации – пройдет конкурс рисунков воспитанников "Нужна помощь – звони!", а накануне праздника специалисты центра проверят знания ребят о работе полезной службы во время интерактивной викторины. Для маленьких воспитанников пройдет игра-развлечение "Этот телефон не глух".

Детский телефон доверия – бесплатная анонимная служба экстренной психологической помощи детям и родителям по телефону. Она играет важную роль в решении задач по выявлению и профилактике детского неблагополучия, нарушений прав детей, жестокого обращения с ними. Детский телефон доверия оказывает экстренную психологическую помощь в круглосуточном режиме.