В тюменском селе спасали кота, который два дня не мог спуститься со столба

Фото: пресс-служба филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

В Викуловском районе Тюменской области спасли кота, который взобрался на опору с проводами связи и не мог спуститься самостоятельно. О животном, попавшем в беду, связистам сообщили жители села.

"На спасение кота у нас ушло несколько минут. Видно было, что кот напуган и рад помощи. Совершенно спокойно сидел, пока я с ним вниз спускался. Видимо его собаки на столб загнали. Оказавшись на земле, кот пустился наутек", — рассказал Виктор Добровольский кабельщик-спайщик местной универсальной мобильной группы компании "Ростелеком".

В 2016 году связисты "Ростелекома" во время поводка в Ишиме на одной из АТС приютили семью из трех свиней, а в 2017 году в Викуловском районе специалисты компании помогли спасти двух лосят с подтопленной территории.