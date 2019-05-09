Тюменские школьники узнали, как создать бизнес

Опытом ведения бизнеса с тюменскими школьниками в рамках проекта Бизнес-актив на коммуникационной площадке "До 16 и старше" поделились юниоры-участники соревнований WorldSkills по компетенции "Предпринимательство".

Сюрпризом для участников коммуникационной площадки стало то, что юниоры – учащиеся 8 и 9 классов. Увидев реальные достижения конкурсантов, ребята поверили в свои силы, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Арина и Илья Минеевы поделились опытом непростой подготовки к участию в Чемпионате. В настоящее время ребята ведут свой бизнес и уже имеют прибыль более 20 тысяч рублей. Участники коммуникационной площадки изъявили желание поддержать Арину и Илью и подписались на страницу их организации в социальных сетях.

Также перед ребятами выступил сертифицированный эксперт по компетенции "Предпринимательство" Нагорнова Ирина Викторовна, которая рассказала о возможностях участия в чемпионатном движении для школьников и ребят, которым еще не исполнилось 18 лет.

По итогам работы коммуникационной площадки с желанием принять участие в движении WorldSkills по компетенции "Предпринимательство" подошли ребята, которых особенно заинтересовала данная компетенция и восхитил опыт юниоров.