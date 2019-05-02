Подросткам Тюменского района помогут с трудоустройством на лето

14:04 02 мая 2019
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pixabay.com

Около трех тысяч подростков Тюменского района будут трудоустроены на летний период. Об этом сообщил заместитель начальника управления по спорту и молодежной политике района Андрей Зобнинский на межведомственном заседании, посвященном этому вопросу.

Школьники смогут получить трудовой опыт на предприятиях, а также в бюджетных учреждениях, отрядах глав муниципальных образований. В новом формате работу с несовершеннолетними в период каникул проведет комплексный центр социального обслуживания населения района. Ребят ждут интересные и полезные проекты, в том числе программы "Сто дорог", "Здоровый образ жизни - это модно", социальный проект "Ценность жизни" и дебютный проект "Ступени в будущее", пишет "АиФ в Западной Сибири".

Кроме того, в течение лета будут работать спортивные и досуговые площадки. Проявить себя и занять свой досуг смогут и дети из особой группы внимания. Как отмечают организаторы, главная задача летней кампании – максимально занять детей и помочь провести каникулы весело и с пользой.

Теги: досуг , каникулы , подростки , трудовое лето , трудоустройство , Тюменский район
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