Самая востребованная услуга МФЦ среди тюменцев — кадастровый учет недвижимости

Фото: группа "Центр "Мои Документы" (Тюменская область)" / vk.com

В прошлом году услугами многофункциональных центров Тюменской области воспользовались более 1,3 млн человек, что на 100 тыс. больше, чем в 2017 году. Самой востребованной остается услуга по кадастровому учету недвижимого имущества и государственной регистрации прав на него (27,5%).

По словам заместителя главы Тюменской области, начальника главного правового управления Елены Еремеевой, также пользуются спросом такие услуги, как регистрационный учет граждан РФ по месту пребывания, выдача и замена паспортов, осуществление миграционного учета иностранных граждан.

Сеть МФЦ распространена на всей территории региона. В городах и районах действует 30 МФЦ, 27 территориально-обособленных подразделений, еще 30 работают на базе "Почты России", сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. Для продвижения услуг центров применяется виртуальный помощник — чат-бот на странице группы МФЦ "ВКонтакте" и в приложении Viber.