"Космос" приглашает тюменцев на премьеру спектакля о Фриде Кало

09:00 22 апреля 2019
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15-16 мая в 20:00 в Молодежном театральном центре состоится премьера спектакля "Фрида. Спектр независимости" по биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Как сделать жизнь яркой, если она предстаёт в серых оттенках. Зрителей ждёт синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии. Спектакль решен, как визуально-пластическая soundrama.

Билеты по ссылке.

Теги: культура , премьера , театр
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