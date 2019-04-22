"Космос" приглашает тюменцев на премьеру спектакля о Фриде Кало

15-16 мая в 20:00 в Молодежном театральном центре состоится премьера спектакля "Фрида. Спектр независимости" по биографии известной мексиканской художницы Фриды Кало.

Что было особенного в ней, что позволяло видеть мир совсем в другом цвете? Что стояло за её творчеством? Как сделать жизнь яркой, если она предстаёт в серых оттенках. Зрителей ждёт синтез компьютерной графики, живого саунд оформления и хореографии. Спектакль решен, как визуально-пластическая soundrama.

Билеты по ссылке.