Бесплатные мероприятия в Тюмени 10–17 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: турнир по боксу, спектакли, игротека и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Открытый турнир по боксу памяти тренеров города Тюмени

Когда: 10–13 апреля

Где: МАУ ДО СДЮСШОР 3 г. Тюмени (ул.Садовая 109/1)

6+

Турнир памяти основателей бокса города Тюмени, которое некоторое время отсутствовал в календаре мероприятий Федерации, в этом году вновь станет одним из знаменательных событий боксерского сообщества города Тюмени и Тюменской области. Инициаторами возрождения турнира выступили Клуб ветеранов Тюменского бокса и департамент по спорту г. Тюмени.

На турнире будет отдана дань уважения людям, которые стояли у исток бокса Тюмени, также будут отмечены люди, которые внесли свой вклад в развитие бокса: тренеры, судьи, спортсмены, ветераны бокса.

Участники: юноши 13–14 лет (2005–2006 годов рождения).

"Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019"

Когда: 12 апреля в 11:00

Где: "Кванториум", проезд Геологоразведчиков, 6а

6+

В Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля будет работать "Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019".

Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах. Ожидается участие порядка 150 экспонатов в составах делегаций 35 образовательных учреждений Тюменской области.

Спектакли в рамках "Театральной весны — 2019" в Тюмени

Когда: 13–14 апреля

Где: Концертный зал СОК "Зодчий", ул. Луначарского 2, корп.5

12+

В эти выходные в "Зодчем" покажут спектакли в рамках "Театральной весны — 2019". Гостей ждут постановки "Ведунья", "Отважное сердце", "А зори здесь тихие", "Смешная трагедия" и многие другие.

Подробности и расписание здесь.

"Тотальный диктант"

Когда: 13 апреля в 13:00

Где: ТРЦ "Фаворит", ул.В.Гнаровской, д.12 , 3 этаж

Необходима регистрация!

12+

13 апреля в ТРЦ Фаворит пройдет всероссийская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант"! Добровольный, бесплатный, для всех желающих.

Спикером в этом году выступит ведущий вечернего шоу "Попутчики" на Диполь-ФМ- Дмитрий Петров.

Регистрация на ТД-2019 на сайте totaldict.ru.

Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Подробности здесь.

Клуб выходного дня

Когда: 13 апреля в 12:00

Где: ДК "Орфей", ул.70 лет Октября, 5в

0+

Мальчишки и девчонки, а также их родители, провести время вместе с пользой не хотите ли? Специально для семей с детьми в доме культуры "Орфей" свои двери вновь откроет клуб выходного дня.

На этот раз развлекательная программа будет называться "Танцуем вместе". В самом начале состоится мастер-класс "Эстрадный танец", а сразу после этого творческое выступление ансамбля танца "Атриум".

Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдет 13 апреля в 12 часов. Клуб выходного дня — это уникальная и полезная форма проведения досуга, где есть возможность провести время с семьей.

Продолжение здесь.