Бесплатные мероприятия в Тюмени 10–17 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: турнир по боксу, спектакли, игротека и многое другое. Подробнее — в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.
Открытый турнир по боксу памяти тренеров города Тюмени
Когда: 10–13 апреля
Где: МАУ ДО СДЮСШОР 3 г. Тюмени (ул.Садовая 109/1)
6+
Турнир памяти основателей бокса города Тюмени, которое некоторое время отсутствовал в календаре мероприятий Федерации, в этом году вновь станет одним из знаменательных событий боксерского сообщества города Тюмени и Тюменской области. Инициаторами возрождения турнира выступили Клуб ветеранов Тюменского бокса и департамент по спорту г. Тюмени.
На турнире будет отдана дань уважения людям, которые стояли у исток бокса Тюмени, также будут отмечены люди, которые внесли свой вклад в развитие бокса: тренеры, судьи, спортсмены, ветераны бокса.
Участники: юноши 13–14 лет (2005–2006 годов рождения).
"Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019"
Когда: 12 апреля в 11:00
Где: "Кванториум", проезд Геологоразведчиков, 6а
6+
В Тюмени на базе детского технопарка "Кванториум" 12 апреля будет работать "Областная выставка технического творчества и робототехники – 2019".
Это единственная в Тюменской области ежегодная выставка экспонатов технического творчества и робототехники. Экспонаты будут представлены в многообразных номинациях и разных возрастных группах. Ожидается участие порядка 150 экспонатов в составах делегаций 35 образовательных учреждений Тюменской области.
Спектакли в рамках "Театральной весны — 2019" в Тюмени
Когда: 13–14 апреля
Где: Концертный зал СОК "Зодчий", ул. Луначарского 2, корп.5
12+
В эти выходные в "Зодчем" покажут спектакли в рамках "Театральной весны — 2019". Гостей ждут постановки "Ведунья", "Отважное сердце", "А зори здесь тихие", "Смешная трагедия" и многие другие.
Подробности и расписание здесь.
"Тотальный диктант"
Когда: 13 апреля в 13:00
Где: ТРЦ "Фаворит", ул.В.Гнаровской, д.12 , 3 этаж
Необходима регистрация!
12+
13 апреля в ТРЦ Фаворит пройдет всероссийская акция по проверке грамотности "Тотальный диктант"! Добровольный, бесплатный, для всех желающих.
Спикером в этом году выступит ведущий вечернего шоу "Попутчики" на Диполь-ФМ- Дмитрий Петров.
Регистрация на ТД-2019 на сайте totaldict.ru.
Чтобы зарегистрироваться, вам нужно будет зайти на страницу вашего города, выбрать подходящую площадку, нажать кнопку "Зарегистрироваться" и следовать инструкциям. Подробности здесь.
Клуб выходного дня
Когда: 13 апреля в 12:00
Где: ДК "Орфей", ул.70 лет Октября, 5в
0+
Мальчишки и девчонки, а также их родители, провести время вместе с пользой не хотите ли? Специально для семей с детьми в доме культуры "Орфей" свои двери вновь откроет клуб выходного дня.
На этот раз развлекательная программа будет называться "Танцуем вместе". В самом начале состоится мастер-класс "Эстрадный танец", а сразу после этого творческое выступление ансамбля танца "Атриум".
Всех желающих приглашают посетить мероприятие, которое пройдет 13 апреля в 12 часов. Клуб выходного дня — это уникальная и полезная форма проведения досуга, где есть возможность провести время с семьей.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru