Тюменцы увидели "Бегство рогатых викингов"

Работа над детским художественным фильмом "Бегство рогатых викингов" в Тюмени началась летом 2010 года. Чтобы вывести картину в широкий прокат, создателям потребовалось восемь лет. Что в итоге получилось, 5 апреля в "Киномаксе" увидели повзрослевшие актеры и юные зрители.

Премьере предшествовала часовая развлекательная программа. Дети и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы викторины по творчеству Владислава Крапивина (по его книге снят фильм "Бегство рогатых викингов"). Выступлениями зрителей радовали танцевальные и вокальные коллективы, том числе известная ишимская группа "Робинзон".

Перед просмотром зрители узнали, что съёмки проходили на улицах, во дворах и домах Тюмени. Съёмочный период завершился летом 2010 года, но монтажно-тонировочный период (пост-продакшн) затянулся на несколько лет, поскольку в фильме присутствует сложная компьютерная и видеографика, а также качественная "ручная" анимация. В 2018 году фильм отмечен жюри различных российских и международных кинофестивалей как лучший детский полнометражный фильм, как лучшая комедия, за создание самой доброй и трогательной истории для детей и юношества.

Главными героями фильма стали ученики местных школ № 25 и № 70. Многие специально приехали из других городов на премьеру, чтобы встретиться друг с другом и, конечно же, с режиссером фильма Ильей Белостоцким. "В фильме мы старались создать условное пространство детства, в котором ребятам хорошо жить, гулять, веселиться. Мне кажется, это получилось", - рассказал режиссер. Своей миссией он считает возрождение качественного детского кино, в основе которого лежит не только инересный сюжет но и хорошая литература, которой безусловно, являются книги Крапивина.

Белостоцкий отметил, что начинал съемки фильма без финансирования, но благодаря поддержке смог довести проект до логического завершения. "Фраза "невозможное возможно" звучит несколько банально, но я на себе убедился, что это так. Начав картину без копейки денег, мы смогли добиться того, чтобы сегодня она шла в кинотеатрах, ее смотрели люди, - сказал он. Помощь оказали депутаты фракции "Единой России" Тюменской областной думы, институт регионального развития ТОГИРРО и департамент образования региона, а также городская администрация.

После приветственных слов, представления публике повзрослевших героев сюжета и наград, которые успел уже получить фильм и актеры, сыгравшие в нем главные роли, зал на полтора часа погрузился в одну из летних веселых историй, которая могла бы случиться в детстве с каждым.