Призывники из Тюменского района пополнят ряды Президентского полка

Фото Сергея Русанова

Около 120 человек призовут в армию из Тюменского района в рамках весенней призывной кампании, которая стартовала с 1 апреля и продлится до 15 июля в соответствии с Указом президента России. Двое молодых людей пополнят ряды Президентского полка.

Как сообщил начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев, юноши отправятся преимущественно в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в различные виды и рода вооруженных сил: воздушно-десантные, военно-морской флот, войска национальной гвардии, военно-воздушные и другие. Срок службы не изменился и составляет 1 год.

"Военнослужащие в частях занимаются только боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями. Новый распорядок дня в войсках предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия. Серьёзное внимание уделяется качеству питания, форме одежды военнослужащих, социально-бытовым условиям", – подчеркнул военком.

Весенняя призывная кампания проводится при тесном взаимодействии с администрацией Тюменского района, учреждениями здравоохранения, образования и органами внутренних дел, сообщили в пресс-службе районного главы.