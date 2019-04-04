Движение ОНФ в Тюменской области ставит глобальные задачи на 2019 год

Фото ОНФ. На снимке: сопредседатели регионального штаба и Михаил Развожаев

Конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Тюменской области состоялась 4 апреля. На мероприятии обсудили вопросы о народном контроле исполнения майских указов Президента России, утвердили задачи на 2019 год и избрали руководство регионального движения.

В тюменской конференции приняли участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус", член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева и руководитель исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

На мероприятии рассмотрели вопрос о народном контроле исполнения майского указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", а также озвучили региональные общественные предложения по эффективному исполнению майского указа и повышению качества жизни граждан.

"Итогом реализации национальных проектов должно стать улучшение качества жизни каждого человека. Мы сосредоточимся на том, чтобы исполнительная власть с нашей помощью могла оперативно корректировать свои планы, что-то улучшать. Движение ОНФ в Тюменской области, традиционно, сильное. Мы нацелены на максимально открытый разговор и взаимодействие с регионами. Не все вопросы можно решить на областном уровне, очень много зависит от федерального законодательства, и мы готовы оперативно помогать регионам, подключив депутатский корпус. Если работать слажено, то мы добьемся хороших результатов, сможем помочь людям и подставить плечо исполнительной власти в тех вопросах, которые нацелены на повышение уровня жизни", - отметил Михаил Развожаев.

Также в рамках конференции прошли выборы сопредседателей регионального штаба Народного фронта. На этой должности продолжат работать тюменский журналист, председатель Общественного совета при УМВД России по Тюмени Александр Пересторонин и ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), доктор педагогических наук, Народный учитель Российской Федерации Ольга Ройтблат. Также к ним присоединилась заслуженный мастер спорта России по биатлону, обладатель Ордена Дружбы народов, олимпийская чемпионка, директор Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова, сменив Евгения Семеняко. Кроме этого, активисты тюменского ОНФ выдвинули кандидатуру Романа Чуйко на должность главы исполкома регионального отделения. В ближайшие две недели этот вопрос будет рассмотрен в центральном штабе в Москве.

"Региональное движение ОНФ активно развивается, подстраивается под требования времени, актуальные проблемы и задачи. Например, сейчас остро стоит вопрос контроля исполнения майских указов, активная общественная и надзорная работа ведется по 12 направлениям – площадкам. Я в должности сопредседателя регионального штаба работаю уже на протяжении двух с половиной лет, и считаю, что произошли позитивные перемены в руководстве, которые, несомненно, отразятся на задачах и результатах. Ожидаю конструктивного взаимодействия внутри отделения, с властью и общественностью", - прокомментировал Александр Пересторонин.

Луиза Носкова во время пресс-подхода отметила, что готова к новой работе. Напомним, что в сентябре 2018 года она победила на выборах в Тюменскую городскую Думу, но отказалась от мандата в пользу общественной работы. "В ближайшее время будут определены направления, за которые я буду отвечать", — уточнила она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги конференции, сообщил, что сотрудничество органов власти с Общероссийским народным фронтом позволяет оперативно учитывать мнения жителей по различным насущным вопросам.

"Тюменская область приступает к реализации национальных проектов. Этап согласования, заключения соглашений с федеральными органами власти уже завершен. Сейчас регион переходит к реализации задач, поставленных главой государства. Безусловно, для нас очень важно оперативно получать обратную связь: насколько качественно выполняются работы, как это воспринимается жителями. Я считаю, что это принципиально важное направление совместной работы с ОНФ", - уточнил он.

Глава региона напомнил, что члены ОНФ не только обсуждают и поднимают проблемы, но и принимают активное участие в их решении. Так, благодаря совместной работе по ликвидации несанкционированных свалок был создан общественный проект "Интерактивная карта свалок".

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.