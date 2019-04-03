Тюмень за день: 3 апреля

Фото Ирины Алькевой

В Тюмени проходит международная олимпиада по нейрохирургии

Международная олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области проводится второй год подряд. Среди 46 претендентов на победу студенты российских медицинских вузов и стран ближнего зарубежья. Соревнования пройдут 3 и 4 апреля на разных площадках ФЦН. В составе жюри - авторитетные врачи-практики.

Бесплатные мероприятия в Тюмени 3 — 10 апреля

В течение ближайшей недели тюменцев ожидают интересные бесплатные мероприятия: выставки, игротека, "Театральная зарядка" и многое другое. Подробнее - в обзоре Афиша Тюмень | КтоКуда72.

Тюменская Студвесна соберет 2 809 участников

Заявки на участие в областном фестивале "Студенческая весна" подали 2 809 тюменских, югорских и ямальских студентов. С конкурсантами будут работать 24 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Омска, Одессы, Новосибирска и Перми.

О культовой архитектуре Тюмени расскажут на лекции

Лекция "Культовая архитектура Тюмени XVIII — начала ХХ вв." пройдет в Музейном комплексе Словцова завтра, 4 апреля. Об особенностях и своеобразии тюменских храмов, истории их строительства, о людях, чья жизнь была с ними связана, расскажет историк, краевед Валерий Чупин.

Сгоревший памятник архитектуры на улице Дзержинского восстановят

По поводу пожара в доме №34 по улице Дзержинского в соцсетях высказался губернатор Тюменской области Александр Моор. Он заявил, что памятник архитектуры будет восстановлен в любом случае.