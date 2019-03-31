Историю театров Тюменской области предложили изложить в отдельной книге

Фото Ирины Алькаевой

Книгу истории театров региона с галереей актеров планируется выпустить в свет к 75-летию Тюменской области. Такое предложение направил Тюменский издательский дом народному артисту России, председателю Тюменского отделения Союза театральных деятелей РФ Владимиру Орлу.

"Первые театральные действа происходили в Тобольске благодаря святителю Филофею Лещинскому во времена Петра Великого. Когда я в 1977 году приехал в Тюмень, всего в области было три театра: Тюменский театр драмы, театр кукол и Тобольский драматический театр – самый старый. А сейчас только в Тюмени четыре театра, а на севере - девять. Они все разные. Культурный обмен между субъектами Тюменской области продолжается", - отметил Владимир Орел.

Народный артист поддержал идею тюменских издателей и обещал оказать помощь. По его мнению, в проекте также может поучаствовать замдиректора по литературной части в театре "Ангажемент" Анна Николаева. Теперь предстоит найти средства на издание книги, пишет "Тюменская область сегодня".