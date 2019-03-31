Тюменский учитель татарского языка вошла в число лучших в стране

Учитель татарского языка и литературы Муллашинской школы Тюменского района Азалия Габдрахимова вошла в число призеров заключительного этапа всероссийского конкурса "Лучший учитель татарского языка и литературы", который проходил в Казани. Она заняла второе место.

Всего в финальном этапе конкурса принимали участие педагоги из 11 субъектов Российской Федерации. Мероприятие проходило в здании Всемирного конгресса татар, где участников приветствовал руководитель Исполкома, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Ринат Закиров. Он поблагодарил учителей за их труд, отметил, что они играют огромную роль в сохранении народа, языка и традиций, пожелал всем участникам конкурса победы.

По информации департамента образования и науки Тюменской области, учителя, вышедшие в очный тур, проходили такие испытания, как: открытый урок, внеурочное занятие, мастер-класс, педагогический совет, представляли свои образовательные проекты, беседовали с министром о цифровизации школы будущего, пишет "Мегатюмень".

Отметим, тюменские педагоги каждый год становятся победителями различных конкурсов профессионального мастерства по родному языку. Так, в этом году еще одну награду в копилку региона принесла учитель начальных классов Шишкинской школы Вагайского района Динара Нурулиина, став лидером во всероссийском мастер-классе учителей родного языка.